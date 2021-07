SOS Buracão: estudantes da Univale revitalizam escadaria no Carapina, em GV

Os alunos do curso de arquitetura e urbanismo deram vida ao concreto da escadaria do Buracão, no Carapina (foto: ASCORG/Univale)

Integrado à paisagem da área central de Governador Valadares, o Morro do Carapina – que por uma ação do poder público foi elevado à Bairro Carapina – está recebendo atenção especial da Universidade Vale do Rio Doce (Univale), por meio do projeto “SOS Buracão”. Neste projeto são desenvolvidas diversas atividades em benefício da comunidade.

Uma das ações foi realizada no domingo (11/7), com a revitalização da escadaria do Buracão (uma grota existente no morro), com desenhos geométricos e cores fortes, que deram vida ao concreto, sob a coordenação dos professores João Marcos Parreira Mendonça e Simone Amaral.

A intervenção foi feita pelos alunos do curso de arquitetura e urbanismo da Univale, que no 1º período do curso estudaram as disciplinas “Desenho livre” e “Composição tridimensional”, aplicando os conhecimentos adquiridos na sala de aula, nos degraus na escadaria.



A ação de domingo também teve participação voluntária de professores da universidade, além da colaboração de moradores do Carapina.

A atividade teve como objetivo melhorar a qualidade de vida dos moradores do Buracão, principalmente das crianças, que usam as plataformas das escadas como espaço para brincadeiras.



A professora da Univale, Eunice Maria Nazarethe Nonato, que nasceu e cresceu no Carapina, é a idealizadora do projeto “SOS Buracão”. Para ela, as intervenções realizadas na comunidade acendem a esperança de um futuro melhor.

“Eu acho que isso representa a possibilidade de ver um pouco de dignidade para essa comunidade, e não permitir que as crianças de agora passem pelo que eu passei. Que elas tenham um pouco mais. Ninguém que vive aqui sai sem levar as sequelas. Eu carrego muitas, e eu não queria nunca que essas pessoas passassem pelo que eu passei. Então, estar aqui significa uma esperança de que a situação deles seja melhor do que a minha”, destaca a professora Eunice.





Cerca de 110 famílias vivem na comunidade do Buracão, no Morro do Carapina (foto: ASCORG/Univale)





O aluno Pablo Pereira dos Santos, do curso de Arquitetura, que é de Coroaci, cidade próxima de Governador Valadares, considerou positiva a sua participação no projeto de revitalização da escadaria.



"Para mim, que sou de uma cidade menor, foi muito bom participar, pois conheci a realidade desta comunidade", disse.

Universidade se integra à vida comunitária

As atividades da Univale com a comunidade do Buracão, onde residem cerca de 110 famílias, começaram no ano de 2016, com o projeto de pesquisa “Periferia central: um estudo sobre a mobilidade urbana e os aglomerados no morro do Carapina”.



Em 2021, mesmo com a pandemia, a comunidade não ficou desassistida.

Além da ação do curso de arquitetura, outros cursos também já realizaram atividades com a comunidade neste ano. O curso de psicologia, por exemplo, fez uma campanha de arrecadação que conseguiu 70 cestas básicas para as famílias.

Já os alunos de jornalismo têm trabalhado para contar as histórias do Buracão e dar visibilidade às demandas locais.