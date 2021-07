Morador de rua morre depois de ser atropelado em avenida de Uberlândia

Depois de atropelar o morador de rua, carro subiu num meio-fio e bateu numa árvore (foto: CBMMG)

Um morador de rua de 35 anos morreu nesta terça-feira (13/7), vítima de atropelamento, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele foi atingido por um Chevrolet Onix, dirigido por um homem, de 22 anos, na Avenida Quilombo dos Palmares, próximo ao número 353, no Bairro Marta Helena.

As causas do acidente, segundo a Polícia Militar, ainda são desconhecidas. Depois de atropelar a vítima, o motorista perdeu o controle do veículo, subiu num meio-fio e parou ao bater numa árvore. A frente do veículo ficou parcialmente destruída.

O motorista também ficou ferido. Fraturou uma das pernas e teve de ser socorrido pelo Samu, sendo levado ao Pronto Socorro UAI Tibery. Ele contou aos policiais que não se recordava da dinâmica do acidente e foi levado, depois de ser medicado, para a delegacia.