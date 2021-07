Presos ladrões que se passavam por policiais para invadir casas

A Operação Ladros, da Polícia Civil, colocou fim aos assaltos cometidos pelo grupo (foto: FOTO ILUSTRATIVA: PCMG/Divulgação)

Quatro homens, com idades entre 24 e 35 anos, foram presos pela Polícia Civil por crimes de. Eles são suspeitos de se passar por policiais civis para entrar em residências e cometer os assaltos em pelo menos 10 oportunidades, em diferentes regiões de Minas Gerais. Ossão estimados em R$ 120 mil.

O grupo foi investigado pela 1ª Delegacia de Sabará em uma operação batizada de Ladros. Segundo a delegada Larissa Nunes Mayerhofer Lima, o ponto de partida foi um roubo ocorrido em 1º de maio último, em Ravena, distrito de Sabará. No mesmo mês, dia 23, houve outro registro similar no mesmo local.

“Os suspeitos atuam da seguinte forma: eles chegam à residência, aos finais de semana, se apresentam como policiais civis, usando camisa com o escrito “Polícia Civil”. Mas não é a vestimenta oficial, é. E falam que ali se encontra um foragido da Justiça, para ludibriar as vítimas e assim conseguirem ter acesso ao interior do imóvel”, explica a policial.

Quando entravam na casa, geralmente na área rural, os criminosos anunciavam o assalto. “Em Sabará, por exemplo, eles amarraram as vítimas com fios elétricos e presilhas, apontando armas, exigiram que elas fornecessem cartões bancários e senhas, e conseguiram fazer transferências bancárias", conta a delegada.

"Ameaçaram sequestrar crianças, filhas dos moradores, dizendo que as colocariam dentro do carro e as deixariam na estrada. Levaram, ainda, aparelho de televisão e celulares" Larissa Nunes Mayerhofer Lima, sobre o assalto em Sabará



As investigações apontam ao menos 10 assaltos do tipo em diferentes municípios:

Ravena (distrito de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte)

(distrito de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte) Ponte Nova (Zona da Mata)

(Zona da Mata) Acaiaca (Zona da Mata)

(Zona da Mata) Barão de Cocais (Central)

(Central) Bom Jesus do Amparo (Central)

(Central) Congonhas (Central)

(Central) Itabira (Central)

(Central) Mariana (Central)

Nas investigações, os policiais foram a Ponte Nova e obtiveram lá, com apoio dos policiais locais, mais elementos. “Nós conseguimos angariar mais informações que fortaleceram a nossa investigação. Foi um trabalho investigativo feito com inteligência policial e estratégia, utilizando os recursos da PCMG , que possibilitou identificar os suspeitos”, diz Larissa Lima.

Operação Ladros

A partir das provas e identificações obtidas, a delegada solicitou mandados judiciais e foi montada, a partir daí, a Operação Ladros. Dois dos suspeitos foram presos em 1º de julho, pela Polícia Civil. Na véspera, a PM tinha prendido outro integrante do grupo de assaltantes.

A delegada Larissa Mayerhofer Lima e parte da equipe que participou das investigações (foto: PCMG/Divulgação)

Na casa deste homem, foram encontradas drogas, uma arma de fogo, e uma placa de veículo utilizado em um roubo praticado em Congonhas. E o quarto identificado já se encontrava preso no sistema prisional por outro crime.

“Então são vários elementos que deram bastante substância à autoria. São indivíduos extremamente perigosos e todos com vasto prontuário criminal; um deles possui prontuário de 30 páginas, várias condenações, inclusive por crime de homicídio”, observa a delegada.

Larissa Lima pontua, ainda, que no decorrer das investigações foi recuperado, na casa de familiares de um dos suspeitos, um aparelho celular roubado, e um homem foi preso em flagrante por receptação.