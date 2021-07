Itamarandiba autoriza retorno de faculdades e cursos técnicos

Itamarandiba decide flexibilizar atividades de educação, mesmo com novos casos de COVID-19 (foto: Prefeitura de Itamarandiba/Divulgação)

Enquanto muitas cidades estão restringindo a volta às aulas e a reabertura das escolas em função da pandemia da COVID-19, Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha, vai em direção oposta. Faculdades e cursos técnicos podem voltar a receber alunos, desde que cumpram os protocolos sanitários e passem por uma espécie de "vistoria" da Vigilância Sanitária.



O município de 35 mil habitantes está, como toda a região do Jequitinhonha, na Onda Amarela do Plano Minas Consciente, e a retomada dessas instituições está autorizada.



O novo decreto, que vale até esta quarta-feira (14/7), quando será reavaliado, também reabre as praças e parques públicos e privados, além de liberar o funcionamento de clubes sociais e a visitação em áreas naturais, desde que respeitadas às restrições e protocolos sanitários.



As academias de ginástica também podem reabrir, com capacidade reduzida.



Já bares e restaurantes têm uma modificação: os locais podem abrir das 7h às 21h com atendimento presencial. Depois, só por delivery. Neste domingo (11/7), não puderam abrir.

Situação da COVID-19