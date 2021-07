Tragédia em BH: corpos de mãe e filho serão sepultados neste domingo

Corpo da criança será sepultado no início da tarde, no Parque da Colina (foto: Parque da Colina/Divulgação)

Serão sepultados, na tarde deste domingo (11/7), os corpos da mãe, de 37 anos, que matou o filho, de 6 anos, e se suicidou, em prédio de luxo no Bairro de Lourdes, Zona Sul de Belo Horizonte, neste sábado (11/7). O corpo da criança será o primeiro a ser sepultado, no início da tarde, no Cemitério Parque da Colina, e o da mulher, no final da tarde, no Cemitério Parque Renascer, em Contagem.

O caso está sendo investigado pelos policiais do Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), sob o comando do delegado Domenico Rocha, que disse, neste domingo, que a principal linha de investigação é de homicídio seguido de suicídio.



O delegado informa, no entanto, que outras hipóteses também serão averiguadas, não estando afastada a possibilidade de invasão do apartamento, embora não tenham sido encontrados sinais de arrombamento.

Parentes da mulher já começaram a ser ouvidos. A mãe contou que a filha sofria de depressão e que tomava medicamentos controlados. Um morador do prédio, arrolado como testemunha, contou que a mulher era tranquila e muito calada e que não se relacionava com outros moradores.

O delegado diz ainda, que cinco instrumentos utilizados no crime foram encontrados no apartamento, quatro facas e uma tesoura, que foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML), para ajudar na perícia.