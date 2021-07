Itabira realiza questionário com pais para planejar o retorno das aulas

Responsáveis por crianças da educação infantil que ainda não receberam o questionário podem entrar em contato com a escola, em Itabira (foto: Prefeitura de Itabira/Divulgação) A Secretaria Municipal de Educação (SME) de Itabira, na Região Central de Minas, está realizando um questionário com os responsáveis pelos alunos da educação infantil.

Segundo a Prefeitura de Itabira, a partir das informações coletadas serão desenvolvidas estratégias e ações para o acolhimento aos alunos e funcionários. Muitos pais ainda não responderam ao questionário e quem não recebeu o link poderá entrar em contato com as escolas ou creches/Cmeis.

A prefeitura informa que não há data definida, mas a previsão do retorno na rede municipal é para o final de setembro, quando todos os servidores escolares estarão imunizados com a segunda dose da vacina contra a COVID-19.

Uma das questões que os responsáveis deverão opinar é se são favoráveis ao retorno presencial, respeitando os protocolos, e se encaminhariam a criança para a escola.



Também há perguntas sobre se há gestante, cardiopatas, diabéticos, pessoas com problemas respiratórios, com obesidade, transplantado, hipertenso, com doença renal ou algum outro tipo de necessidade especial na residência do aluno.



Outro fator pesquisado pela secretaria é se o estudante conseguiria acompanhar as aulas on-line pela internet, estando em casa.

“Com esses dados do questionário, poderemos identificar a realidade e as necessidades dos alunos, da família e da comunidade escolar, proporcionando um melhor planejamento para o retorno gradual das aulas, previsto para o segundo semestre deste ano”, salienta a secretária de Educação, Luziene Aparecida Lage.

A secretária pontua que o preenchimento do questionário pelo WhatsApp é breve e leva apenas poucos minutos. As famílias que estiverem sem acesso à internet devem procurar a escola onde o filho está matriculado (por telefone ou presencialmente) para responder ao questionário.

“O momento em que vivemos exige união, esforço e comprometimento com o bem comum. Por isso, agradecemos a quem já nos enviou as respostas e contamos com as famílias que ainda não responderam ao questionário para nos auxiliar na compreensão da atual situação”, conclui Luziene Lage.