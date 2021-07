'Aglomerasamba': Festa com 400 pessoas zomba pandemia e é alvo da polícia

Se não bastassem os riscos e o desrespeito à norma vigente, organizadores de uma festa clandestina decidiramda pandemia do novo coronavírus, que já matou mais de 520 mil pessoas apenas no Brasil. O evento que reuniu mais de 400 pessoas na madrugada desta segunda (5/7) em, na Zona da Mata, foi batizado como "" - um trocadilho autoexplicativo.

O sítio próximo a BR-040, em Juiz de Fora, foi esvaziado durante a operação conjunta envolvendo as polícias Civil e Militar

“Isso é uma totalcom os mais de meio milhão de pessoas mortas, bem como com seus familiares. Essas pessoas estavam se divertindo, consumindo bebidas e drogas e cantando com música ao vivo como se nada estivesse acontecendo no país”, afirma o titular da Delegacia de Combate ao Narcotráfico, delegado Rafael Gomes.