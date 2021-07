Projeto 'Arte Nos Lares' leva grafite para lar de idosos em BH

Hely Costa pintando o quadro "Mãos-Fé" (foto: Matheus Ramos/Divulgação) Movimento Gentileza criou a ação 'Arte nos Lares', que leva pinturas de grafiteiros para dentro dos lares que acolhem os idosos em Belo Horizonte. Para amenizar a vulnerabilidade do mundo exterior proporcionada pela pandemia da COVID-19, o projetoGentileza criou a ação 'Arte nos Lares', que levade grafiteiros para dentro dosque acolhem osem

A coordenadora do movimento, Ana Laender, disse que o projeto existe há quatro anos, e antes da pandemia, eram realizadas nos lares ações de inclusão digital, cafés interativos, e um dia inteiro de pinturas com a participação dos idosos em cada lar. Agora, com o atual cenário, só está sendo possível instalar artes que eles possam apreciar.

“Este novo formato do projeto é uma forma de levar alegria, cultura, apresentar a arte do muralismo que eles não têm acesso, e trocar experiências com as histórias de cada um”, afirma a coordenadora. O objetivo do projeto é conseguir realizar essa ação em 21 lares, com diferentes artistas até março de 2022.

O projeto conta com parcerias de diversos artistas da cena urbana em Belo Horizonte. O escolhido para abrir a série de artes nos lares foi o artista visual Hely Costa, que levou a arte da fé para o Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, no Bairro Floramar. O artista mora em BH há 30 anos e já realizou trabalhos fora do Brasil também.

“A pintura que fiz no lar Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus 'Mãos na Fé' representa o lado religioso dos idosos que residem no núcleo, e remete ao atual momento, que precisamos ter mais fé também'', conta o artista.

“A escolha do tema foi baseada no perfil do lar, no que eles mais se apegam, como a religião e a fé, e pelo fato de os meus trabalhos atualmente serem sobre a cultura mineira”, explica Hely.





Uma tela produzida no ateliê do artista foi instalada no lar de idosos onde eles transitam diariamente. ”Alguns deles me contaram que a arte trouxe muitas lembranças da vida religiosa deles”, ressalta.

“A tela foi recebida com muito carinho pelos residentes e fiquei emocionado de ver como a arte pode conectar as pessoas. Aquela pintura fez com que eles se sentissem importantes, principalmente aqueles que são dominados pelo sentimento de abandono”, conta.



O projeto desta vez conta com o patrocínio do Grupo Hermes Pardini. Segundo o vice-presidente Alessandro Ferreira, “nós nos apaixonamos pela ação 'Arte nos Lares', porque a gente entende que saúde transcende as questões físicas e biológicas. Para você ter uma plenitude de saúde, cultura, lazer, esporte, é preciso cuidar bem do ser humano, por isso apoiamos esse movimento tão importante”, explica.

O Movimento Gentileza é responsável por diversas iniciativas que levam afeto e novas experiências às pessoas, sobretudo aos residentes em instituições filantrópicas de longa permanência (ILPIs). Os projetos se dedicam à inclusão social e cultural do ser humano e promovem a requalificação do espaço urbano por meio da arte, bem como a preservação e a valorização da memória da cidade.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.