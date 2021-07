Instituição fará atendimentos gratuitos a cavalos de carroceiros em BH

do curso de Medicinada Una Linha Verde, farãogratuitos ade tração que pertencem a carroceiros da Região Norte, no próximo domingo (4/7) na região do Vetor Norte de. A iniciativa tem como objetivo abraçar a causa animal, contribuir para levar mais informações aos tutores e promover a saúde dos animais.

O atendimento será realizado na Avenida Cristiano Machado, 11.175, Vila Cloris. Ao lado do Shopping Estação, no domingo (4/7). Osque possuem interesse em levar animais deverão agendar o atendimento via whatsapp no número (31) 9522-8169, nos horários de 9h às 16h.