500 velas são acesas simbolizando vidas perdidas pela COVID em Divinópolis

500 velas foram acesas em homenagem a vítimas da COVID na cidade (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O Movimento da Frente Brasil Popular de Divinópolis acendeu velas em solidariedade as mais de 500 vidas perdidas em decorrência da COVID-19 em Divinópolis. O ato foi realizado na praça do Santuário, no centro da cidade, na noite desta quarta-feira (30/6).



Foram acesas 500 velas simbolizando as mais de 500 vidas. O movimento formado por sindicatos, partidos políticos, entidades sociais e movimentos estudantis também lembrou as mais de 500 mil vidas tiradas pela doença no Brasil.



Em todo o país, já são 518.246 óbitos, sendo que 2.127 foram registrados entre terça (29/6) e quarta-feira (30/6).



“Foram acessas essas velas, fizemos um minuto de silêncio e fizemos a oração universal em solidariedade às famílias que foram vitimadas pela COVID e pelo governo genocida de Jair Bolsonaro”, afirmou o militante político Manoel Cordeiro.



Divinópolis contabiliza 77.459 notificações da doença. 15.589 casos confirmados foram registrados desde o início da pandemia.



Em Minas Gerais 1.803.748 pessoas foram diagnosticadas com a COVID-19. O número de mortes chega a 46.242.



*Amanda Quintiliano especial para o EM