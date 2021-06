Para tentar escapar de perseguição policial, homem pula no Rio Arrudas

Homem tentava escapar de perseguição policial (foto: DER/Divulgação)

Um homem que estava fugindo da polícia foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, dentro do Ribeirão do Rio Arrudas, na Avenida dos Andradas, Centro de Belo Horizonte. Ele tinha várias fraturas e foi levado para o Hospital do Pronto-Socorro João XXIII, onde permanece internado.



Segundo informações dos bombeiros, o homem tinha acabado de cometer uma um transeunte, que gritou por socorro.Policiais militares que estavam próximo do local saíram em perseguição ao larápio, que correu em direção à Avenida dos Andradas.

Quando estava quase sendo alcançado pelos policiais, o homem resolveu saltar no leito do ribeirão. Ele caiu e ficou inerte, gemendo e gritando por socorro.