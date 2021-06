Justiça inocenta mulher de policial que matou amante grávida com faca em BH

Local onde o crime aconteceu, no Bairro Granja Werneck, Região Norte de BH (foto: Reprodução/WhatsApp)

A Justiça absolveu, nesta terça (29/6), a mulher do policial civil Natanael Santana Martins, acusada de participar do assassinato de Priscila Regina de Jesus em Belo Horizonte, em 16 de outubro de 2017. A vítima estava grávida de oito meses e era amante do homem.





O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu à Justiça paraa mulher por falta de provas. Ela foi presa em 6 de fevereiro de 2018 sob acusação de participar do crime.aconteceu na Estrada no Sanatório, no Bairro Granja Werneck, Região Norte de BH. Natanael marcou um encontro com Priscila e matou ela e seu próprio filho, que estava prestes a nascer, com várias facadas.No ano passado, em 11 de agosto, o policial civil foi julgado e condenado a 18 anos de prisão portriplamente qualificado: feminicídio, motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Os advogados dele recorreram da decisão.De acordo com a denúncia do MPMG, Natanael combinou um encontro com a vítima no Bairro Granja Werneck. A grávida acreditava que a reunião serviria para que ele finalmente assumisse o filho que ela esperava, mas foi vítima de umaNatanael já não faz mais parte do quadro de servidores da Polícia Civil.