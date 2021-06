Pouso Alegre vacina lactantes e pessoas com 55 anos nesta sexta (25/6)

Lactantes com bebês de até 6 meses serão vacinadas em Pouso Alegre (foto: Reprodução EBC )

Pouso Alegre inicia a vacinação contra a COVID-19 de lactantes (com filhos de até seis meses de vida) e pessoas com 55 anos nesta sexta-feira (25/6). De acordo com a prefeitura, somente serão vacinadas as pessoas que se cadastram no site Imuniza PA e receberam o e-mail de confirmação.

A imunização das pessoas com 55 anos ocorre em cinco postos de saúde, das 13h às 19h: Cidade Jardim, São João (Sebastião Reis), Jardim Brasil I (São Cristóvão), Pão de Açúcar, Colinas de Santa Bárbara. Já a vacinação de lactantes será apenas no posto de saúde Puericultura, das 8h às 17h.

Segundo o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, o governo de Minas que estabeleceu que lactantes são mulheres com filhos de até seis meses de vida: “Não foi o prefeito, não foi a secretária que definiu qual a idade das lactantes. Quem definiu isso foi o governo do estado de Minas Gerais”, disse o prefeito.

Vacinação em Pouso Alegre

O município já recebeu 76.065 doses de vacinas contra a COVID-19, sendo 51.944 para aplicação da primeira dose e 24.121 para segunda dose. Até terça-feira (22/6), a Secretaria Municipal de Saúde já havia aplicado 70.046 doses. Isso mostra que 92,09% das doses recebidas já foram aplicadas.

Nesta quinta-feira (24/6), por volta das 20h, a Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre receberá a 26ª remesssa de vacinas, com doses da AstraZeneca e Pfizer. Porém, a maior parte dos imunizantes serão destinados à aplicação da segunda dose.

De acordo com planilha divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), Pouso Alegre receberá 6.285 doses da AstraZeneca para aplicação da segunda dose e 515 para primeira dose. Também foram destinadas 30 doses da Pfizer para o município, que serão usadas como primeira dose.