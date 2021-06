Uberlândia e Cohab Minas assinam convênio para urbanização de ocupação

Convênio assinado entre estado e município é de R$ 30 milhões (foto: Valter de Paula/Secom/PMU)

Prefeitura dee Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais (Cohab Minas) assinaram convênio de parceria na execução das obras de infraestrutura urbana no assentamento do Glória.Essa já foi a maiorurbana do município e hoje há 2 mil famílias no local. O montante investido na parceria é de R$ 30,4 milhões.O acordo tem vigência de cinco anos e pode ser prorrogado. A prefeitura ficará responsável pelo processo licitatório para contratação de prestadores de serviços, assumindo ainda fiscalização e o supervisão dos trabalhos.Ao mesmo tempo, aMinas segue com o processo de regularização fundiária, repassará recursos do Fundo Especial do Triângulo do Glória para execução de obras, além de ceder projetos e planta urbanística e outros procedimentos administrativos.A regularização do futuro bairro Élisson Pietro prevê desenvolvimento do traçado das vias e execução de drenagem pluvial, terraplanagem e pavimentação.Sistemas de abastecimento e esgoto, além de urbanização e construção de travessia sob a rodovia BR-050 também estão previstos.“Essa é uma ação que temos conduzido junto ao governo de Minas e Ministério Público com muita seriedade e responsabilidade, com base em mecanismos legais. Desde meu retorno à Prefeitura de Uberlândia, em 2017, trabalho com o compromisso de buscar soluções que melhorem a qualidade de vida em nossa cidade e isso também passa pela regularização dos núcleos informais", disse o prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão (PP).O acordo de cooperação técnica e repasse de recursos foi formalizado com a presença do Ministério Público de Minas gerais (MPMG) e Federal (MPF) e representantes da associação de moradores do bairro.