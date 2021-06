Homem quebra vidros na fachada da Prefeitura de Coronel Fabriciano

A grande vidraça que envolve o novo prédio da Prefeitura de Coronel Fabriciano teve 4 vidros quebrados pelo homem (foto: PMCF/Divulgação )

O novo prédio da Prefeitura de Coronel Fabriciano, inaugurado em 30 de abril de 2021, foi alvo de um ataque na noite de segunda-feira (21/6). Um homem, empunhando uma barra de ferro quebrou quatro vidros da fachada que envolve o prédio.

A Prefeitura de Coronel Fabriciano denominou o ato como político, "um atentado", conforme a nota divulgada, que também informou que o autor do quebra-quebra é adversário histórico da atual administração do prefeito Marcos Vinicius da Silva Bizarro (PSDB).

O rapaz que quebrou os vidros foi preso pela Polícia Militar, depois de ser identificado pelas câmeras de segurança do Paço Municipal. Segundo informou a prefeitura, o homem também usou pedras para quebrar os vidros.

O prefeito de Coronel Fabriciano, Dr. Marcos Vinícius, como é conhecido no meio político, disse que esta é a terceira vez que ele e prefeitura sofrem atentados.



Em abril de 2020, ano eleitoral, o portão da sua residência, no Bairro Belvedere, foi alvo de pedradas jogadas por um homem.

Ele disse que sua família e uma empregada, que estavam na casa no momento do ataque, ficaram abalados e amedrontados.



Antes disso, em junho de 2019, um adolescente de 17 anos também foi detido pela polícia após atentado contra o Paço Municipal, no antigo prédio.



À época, a Polícia Militar informou que o adolescente colocou artefatos com pólvora em imóveis da região, colocou fogo em um carro parado de uma servidora, em frente à prefeitura, e tentou atacar a escola onde estudava. Depois dos ataques, ele foi apreendido.