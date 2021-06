Homem fica ferido ao ser atingido por linha com cerol na BR-381

(foto: Pixabay/ Reprodução)

Fique atento





Usar cerol é crime e mata





Quem for flagrado vendendo linhas cortantes pode ser multado. O uso dessas linhas é crime com pena de três meses a um ano de prisão. Se o infrator for menor de idade, os pais podem ser responsabilizados





Denuncie





Se você flagrar alguém usando ou souber quem comercializa linhas cortantes (com cerol ou linha chilena), denuncie: ligue 153 (Guarda Municipal) ou 190 (Polícia Militar)









Para brincar com segurança





» Nunca use linhas cortantes

» Tenha atenção redobrada com motociclistas e ciclistas — a linha, mesmo sem cerol, é muito perigosa para eles

» Nunca solte pipas em dias chuvosos

» Evite brincar perto da rede elétrica. Priorize locais abertos, como praças e parques

» Não empine pipa em cima de lajes e telhados

» Evite usar pipas com rabiola. Na maioria das vezes é ela que se prende aos fios

» Nunca tente tirar a pipa se ela se enroscar na rede elétrica

» Evite ruas e lugares movimentados, para reduzir o risco de acidentes









Umse feriu, na tarde desta terça-feira (22/6), depois de ser atingido por uma linha de cerol na BR-381, no Bairro Jardim Vitória, na Regiãode Belo Horizonte.De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi chamada e, no local, encontrou o homem ferido. A linha causou um corteno pescoço. Uma unidade de suporte avançado foi chamada para auxiliar oA vítima foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.