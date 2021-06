Mostra de arte com materiais recicláveis gera ajuda para famílias carentes

O artista plástico e pedagogo Maurício Araújo Farias produz artes recicláveis há cinco anos (foto: Shopping Uberaba/Divulgação)

Uma exposição de arte com materiais recicláveis com o objetivo de ajudar famílias carentes está sendo realizada no Shopping Uberaba, no Triângulo Mineiro, desde o dia 5 de junho. Organizada pelo artista plástico e pedagogo Maurício Araújo Farias, a mostra ficará disponível ao público até a próxima sexta-feira (25/6).

As obras podem ser adquiridas mediante a doação de três cestas básicas que o artista doará para famílias em vulnerabilidade social e instituições filantrópicas.



Segundo ele, as obras na mostra têm o intuito de destacar que tudo se transforma e que o universo nunca foi ou será o mesmo. “Eu uso madeira, metal e um pouco de vidro que encontro em locais de descarte de lixo e também que recebo a partir de doações. Faço este tipo de trabalho há cinco anos e atendo mais de 20 famílias todo o mês", detalha Farias, que valoriza em seus quadros materiais ecologicamente corretos, buscando também valorizar a natureza e sua integração com o homem.



"Este é um projeto social e cultural e eu entrego pessoalmente as cestas básicas, sendo que procuro ver antes como estão as situações das famílias", completa Farias.

As mostras de arte reciclável ficarão disponíveis ao público do Shopping Uberaba até a próxima sexta-feira (25/6). (foto: Shopping Uberaba/Divulgação)

Os beneficiários, normalmente, são famílias de mães com crianças, idosos e doentes. "Agora apareceu outro grupo que são os dos desempregados, que perderam os seus empregos devido à pandemia”, conclui Maurício Farias.