Vendedora de máscaras é indenizada em R$ 8 mil por assédio no trabalho

A mulher trabalhou durante um mês e meio na banca, vendendo máscaras (foto: Reprodução/ Pixabay) indenização de R$ 8 mil por assédio moral e sexual, após entrar com processo na Justiça do Trabalho contra a empresa. Ela alegou que não tinha intervalos para se alimentar e ir ao banheiro, e ainda que foi assediada por um representante que teria, inclusive, encostado as partes íntimas nela, em frente aos colegas de trabalho. Uma mulher que trabalhava vendendo máscaras faciais em uma banca ganhou o direito àde R$ 8 mil por, após entrar com processo na Justiça do Trabalho contra a empresa. Ela alegou que não tinha intervalos para se alimentar e ir ao banheiro, e ainda que foi assediada por um representante que teria, inclusive, encostado as partes íntimas nela, em frente aos colegas de trabalho.

Para se defender, a empresa negou que as afirmações fossem verdadeiras. Garantiu ter disponibilizado um banquinho na loja e que o patrão poderia ser chamado quando a vendedora precisasse de fazer intervalo. Sobre a acusação de assédio sexual, a defesa alegou que a vendedora “deu em cima” do superior.

Segundo o Tribunal Regional do Trabalho (TRT-MG), ao examinar as provas, o juiz Bruno Occhi observou que o próprio patrão reconheceu que chegou a possuir 10 bancas ao mesmo tempo.



Também levou em consideração o depoimento de uma testemunha, a qual afirmou que somente podia sair para ir ao banheiro ou almoçar caso alguém se dispusesse a olhar a banca, e que isso era comum entre as vendedoras, ao ponto de ela ter adquirido infecção urinária certa vez.

Para o juiz, a empresa feriu a dignidade e atingiu a autoestima da vendedora ao privá-la de utilizar o banheiro sempre que fosse necessário e de se ausentar da banca para se alimentar. Por isso foi condenada por danos morais.

Com relação ao assédio sexual, o magistrado constatou que o homem acusado era acostumado a assediar as vendedoras, usando sua superioridade hierárquica.



Segundo a testemunha ele chegou a encostar suas partes íntimas no corpo da mulher, com uma espécie de “encoxada”, na frente de colegas de trabalho.



Ainda segundo o relato, o dono da banca nada fez para resolver o problema o que, para o juiz, encorajou ainda mais o agressor.



Atitude asquerosa

Na decisão, o juiz afirmou que, em casos de assédio sexual, é comum a vítima ficar sem reação, com medo quanto à exposição de sua vida íntima e receosa em relação à perda do emprego, o que traz sensação de conforto e impunidade ao assediador.

A empresa mostrou uma troca de mensagens em que a trabalhadora chega a dizer que acha o chefe atraente e “até ficaria” com ele. Porém, o juiz não afastou a condenação e, para ele, as conversas não autorizam as atitudes do superior.

“Tal fato não justifica o ato reprovável do agressor que, abusando de seu poder hierárquico, manteve contato corporal mais íntimo com a empregada, sem o consentimento desta, no local de trabalho e perante colegas de trabalho. Ainda que houvesse certa relação de amizade, a atitude foi totalmente incoerente, impertinente, abusiva, asquerosa, além de totalmente inadequada com o ambiente de trabalho ”, disse o magistrado.

A empresa entrou com recurso da decisão, entretanto a decisão foi mantida pela Primeira Turma do TRT-MG.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina