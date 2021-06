Obra da Cemig interrompe faixas do Anel Rodoviário até as 14h

Trecho do Anel Rodoviário de Bh que está interditado para obras da Cemig (foto: Reprodução)

Uma obra de manutenção da Cemig interdita o trecho do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do km 469, próximo ao Bairro Caiçara, na Região Noroeste da capital, próximo ao Posto Carijó.





Segundo a companhia energética, trata-se de serviço de manutenção de torres e melhoria da linha de distribuição que liga a Subestação (SE) Adelaide à SE Neves 1. Para a realização dos serviços, a empresa precisou bloquear parte do tráfego.Os trabalhos estão programados para durara até as 14h e, durante este período, o tráfego no trecho estará restrito a apenas duas pistas nas vias principal e marginal, ambas no sentido Rio de Janeiro.A empresa recomenda que os motoristas que puderem evitar o local neste horário peguem rotas alternativas, para de evitar congestionamentos. A Cemig informou que contará com o apoio do DNIT, órgão de trânsito responsável pela via, além da Policia Rodoviária Estadual.A companhia afirma que não haverá desligamento e que nenhum cliente terá o fornecimento interrompido devido ao serviço programado.