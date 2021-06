Kalil fala às 16h sobre o avanço da COVID em BH; acompanhe ao vivo

COVID-19 em BH

Casos e mortes

Mais cedo, conforme omostrou, ode Enfrentamento à COVID-19 de Belo Horizonte se reuniu para deliberar sobre o avanço ou recuo no processo de retomada dasna capital, incluindo o funcionamento de bares e restaurantes O Executivo municipal ficou de analisar ada Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais (-MG) de estender o expediente dos estabelecimentos do setor para o período das 11h às 22h, todos os dias da semana, já a partir deste sábado (12/6), Dia dos Namorados.Atualmente, o setor têm autorização para abrir de segunda a sábado, das 11 às 19h. Fora isso, podem funcionar apenas por delivery ou retirada.A ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 voltou a subir em Belo Horizonte nessa terça (8/6). O indicador saiu de 75,7% para 76,6%, portanto permanece, pelo 102º dia consecutivo, na zona crítica da escala de risco. Essas são as informações atualizada. Um novo boletim deve ser divulgado ainda nesta tarde.Se nas UTIs a situação piorou, nas enfermarias a quantidade de leitos ocupados por pacientes com COVID-19 diminuiu. A taxa, que era de 62,2% nessa segunda (7/6), está em 61,6% nesta terça.A transmissibilidade do novo coronavírus está em 0,94, mesmo valor do balanço anterior. Portanto, no panorama atual, 94 pessoas ficam doentes, em média, a cada 100 infectados na capital mineira.Belo Horizonte chegou a 215.897 casos confirmados de COVID-19 nesta terça. Fazem parte do balanço 5.243 mortos, 7.378 pacientes em acompanhamento e 203.276 recuperados. O número de vidas perdidas cresceu pelo terceiro balanço em sequência na casa dos 30. São 31 vidas perdidas a mais que no levantamento divulgado nessa segunda.