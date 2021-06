PM apreende granada e outras cinco armas com um homem em Ituiutaba

Granada teria sido 'presente', segundo suspeito (foto: Divulgação/PMMG) homem foi preso e com ele um pequeno arsenal de armas, incluindo uma granada das Forças Armadas, foi apreendido no em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. As ações, que levaram à prisão, fazem parte das operações Paz no Campo XV e Alferes. Umfoie com ele um pequenode armas, incluindo umadas Forças Armadas, foi apreendido no em, no Triângulo Mineiro. As ações, que levaram à prisão, fazem parte das operações Paz no Campo XV e Alferes.

O objetivo do trabalho é combater crimes na zona rural, sejam eles, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, dentre outros. Com isso, uma série desão feitas nas áreas de responsabilidade dadeNuma dessas fiscalizações, os policiais encontraram, com apenas um homem, cinco armas de fogo, munição e a granada. Foram apreendidos umcalibre 38, duas espingardas calibre 28, duas carabinas calibre 44, além de 49 cartuchos diversos e material para recarga, como chumbo, pólvora e espoleta.A granada que estava de posse do suspeito era dodo Brasil. Ele contou aos policiais que havia ganhado o artefato de, mas não deu mais informações sobre o suposto presente. O homem acabou preso por posse ilegal das armas. Não foram informados o nome nem a idade.Durante a operação ainda foramtrês redes de pesca e uma multa de R$ 1,8 mil foi aplicada.A operação se encerra nesta quarta-feira (9/6).