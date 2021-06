Polícia Civil amplia sistema de vistoria eletrônica de veículos em Minas

Vistoria é feita por um aplicativo de celular e salva, automaticamente, no sistema do Detran-MG (foto: PCMG/ Divulgação ) sistema de vistoria eletrônica de veículos para outras 145 cidades mineiras. Agora, a ferramenta está disponível em 170 municípios e, além de substituir o uso de papel, diminui a possibilidade de fraudes e erros, dando mais segurança aos donos de veículos que precisam dos serviços do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ampliou opara outras 145 cidades mineiras. Agora, a ferramenta está disponível em 170 municípios e, além de substituir o uso de papel, diminui a possibilidade de fraudes e erros, dando mais segurança aos donos de veículos que precisam dos serviços do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

Vistoria eletrônica

De acordo com a PCMG, antes da implantação do sistema, a identificação do veículo era feita por meio do decalque das marcações de chassi e motor com um papel e lápis.

Já no processo eletrônico, a avaliação é feita pelo aplicativo de celular com controle de localização. Nele, o vistoriador inclui fotos e dados da identificação do veículo e envia para o banco de dados do Detran-MG, com validação automática e laudo de vistoria imediato.

A vistoria é obrigatória nos casos de transferência de propriedade, alteração de dados e emissão do Certificado de Registro do Veículo (CRV).

Segundo a Polícia Civil, o procedimento assegura a legitimidade da propriedade, autenticidade da identificação do veículo e da documentação, além de constatar se os equipamentos estão em condições corretas e seguras para o uso. Com os laudos eletrônicos, é possível encontrar alterações nas principais características do automóvel e verificar adulteração de quilometragem, de chassi e de motor.

“Esse é mais um passo para a transformação digital dos serviços do Detran-MG. O cidadão é beneficiado com um sistema mais seguro, rápido e prático”, disse o delegado Eurico da Cunha Neto, diretor do Detran-MG.

* Estagiára sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.