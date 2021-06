Combate ao aquecimento global: saiba como mineiros podem largar na frente

Área de mineração na Grande BH: fato de o estado ter economia lastreada em commodities como a extração mineral não inviabiliza adesão à meta de combate ao aquecimento, acreditam entusiastas da campanha Race to Zero (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)







A poucos meses da COP26 – Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas – evento global que ocorre de 1º a 12 de Novembro em Glasgow, na Escócia, o cônsul britânico do Reino Unido em Belo Horizonte, Lucas Brown, aposta que Minas Gerais será o primeiro estado brasileiro e da América Latina a se vincular à campanha Race to Zero, movimento que busca a adesão de atores, em todo o planeta, em torno da meta de zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050.





Em Minas, destaca-se a adesão de Ouro Preto e da Universidade Federal de Minas Gerais. No Brasil, aderiram também as capitais Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, além de Terra Nova do Norte (MT). Criada em junho de 2020, a campanha Race to Zero já soma, mundo afora, mais de sete centenas de cidades parceiras, 24 estados, mais de 2 mil empresas – 86 delas, brasileiras –, 163 grandes investidores globais e mais de 600 universidades de ponta. São atores que representam cerca de 15% da economia global.Em Minas, destaca-se a adesão de Ouro Preto e da Universidade Federal de Minas Gerais. No Brasil, aderiram também as capitais Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, além de Terra Nova do Norte (MT).





"O que estaria fazendo agora Minas, se aderir, é entender que o mundo vai para lá - goste ou não - e se posicionar como o primeiro estado para marcar a referência" Gonçalo Muñoz, um dos líderes da campanha Race to Zero, representante do Chile



“Minas tem capacidade técnica e eu farei de tudo para que seja o primeiro estado no país a aderir à corrida e se destacar internacionalmente”, sustenta Brown, que tem percorrido instâncias governamentais e empresariais do estado apresentando Gonçalo Muñoz, um dos líderes da campanha, representando o Chile, última sede da COP.





O fato de ter sua economia lastreada em commodities, principalmente minerais, com alto impacto ambiental, não torna o desafio improvável, avalia Muñoz.



“Toda a indústria global tem uma rota, um path way, para limitar o aquecimento neste século a 1,5 grau, conforme o acordo de Paris. Todas as atividades econômicas estão sofrendo modificações que mostram como será a indústria em 2050. Isso inclui a mineração, a agroindústria, a construção civil, a indústria automotriz. Se aderir, Minas Gerais estará marcando a liderança: ao entender que o mundo vai para lá – goste ou não – se posiciona como o primeiro estado para marcar a referência”, avalia Gonçalo Muñoz.





As candidaturas – ou manifestações de interesse – para a adesão à campanha são submetidas a um grupo de especialistas liderados pela Universidade de Oxford, que avalia tecnicamente o pleito, concedendo prazo de 12 meses para que o candidato, no caso o estado, apresente as ações para alcançar não apenas o objetivo de zerar as emissões de gases de efeito estufa até 2050, mas, também, os objetivos parciais, ou seja, quanto terá reduzido em 2030 e em 2040.



“Cada vez mais ampliamos as adesões no mundo, com novos parceiros engajados nesta corrida para um futuro mais justo, verde e resiliente”, diz Muñoz.





Ele acrescenta que “é muito importante fortalecermos o multilateralismo, em que os atores, diferentemente dos estados nacionais, vão cumprir cada vez mais um papel importante”. De acordo com Muñoz, que carrega o título da ONU de “High-Level Climate Champions for Climate Action”, a campanha Race to Zero já alcança o objetivo de chegar à COP26 com ampla coalizão de apoios globais para a mudança em direção a uma economia descarbonizada, de modo a pressionar governos nacionais a ampliar as suas contribuições para alcançar as metas do acordo de Paris.





Três perguntas para













Como é o processo de adesão à campanha Race to Zero?

O pleito para aderir à Race to Zero é validado por um grupo de experts agrupados por meio da Universidade de Oxford. Esse painel de experts dá o parecer. Todos os participantes passam por um processo que implica, na primeira fase, comprometerem-se com a ciência, se colocando na rota para a neutralidade do carbono, portanto em linha com o limite máximo de aquecimento de 1,5 grau para o século. Em um segundo momento, apresentarem o plano de ações. E é fundamental que até 2030 já incorporem tecnologias que lhes permitam reduzir as emissões em 50%. Então, é preciso construir capacidade para mudar, incorporando novas tecnologias. É preciso tornar públicas, pelo menos uma vez por ano, as ações implementadas.





Que contrapartida têm estados, cidades e empresas que aderem à campanha?

Conseguem virar parte dos atores globais que estão marcando a rota para onde o mundo precisa ir, ou seja, ser parte desse grupo, acessando kits comunicacionais que lhes permitem incorporar à sua comunicação essa condição e ao mesmo tempo, se aliam às Nações Unidas, promovendo a rota para a COP26. A minha certeza é de que zerar as emissões, essa missão, se tornou um padrão de conduta. Hoje é padrão de comportamento. É por este caminho que o mundo segue.





A economia de Minas está lastreada em commodities, principalmente a extração mineral. Como é o processo de convencimento para a adesão do estado à meta?

O compromisso de todo o estado é avançar para que nos próximos 29 anos transforme a sua economia. Mas isso não implica fazer só novas coisas. Cada uma das atividades que hoje existem já está sofrendo modificações, mudanças que mostram como será essa indústria em 2050. Isso inclui mineração, agroindústria, construção civil, indústria automotriz... Toda a indústria global tem uma rota, um path way, para o 1,5 grau. E o que estaria fazendo agora Minas Gerais, se aderir, é marcar a liderança, entender que o mundo vai para lá – goste ou não – e se posicionar como o primeiro estado para marcar a referência, como parte de cidadania do estado, atividades produtivas do estado, setor financeiro, universidades do estado. Ao mesmo tempo, em coordenação com as empresas, o estado envia mensagem própria para outros estados, ao governo nacional, demonstrando assim que as coisas estão mudando para a direção para a qual é preciso ir, e também começa a mudar a regra do jogo para alcançar as metas de 2050. É um elemento que se retroalimenta. Melhor incorporar esse compromisso o quanto antes.





