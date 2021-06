Mulher cai em tubulão em BH

Militares precisaram içar idosa até a superfície após acidente no Vista Alegre (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Umade 60 anos caiu em um tubulão em Belo Horizonte no início da noite desta quarta-feira (2/6). Segundo o Corpo de Bombeiros, o buraco tem cerca de seis metros de profundidade.

Uma idosa de 60 anos caiu em um tubulão em Belo Horizonte no início da noite desta quarta-feira (2/6). Segundo o Corpo de Bombeiros, o buraco tem cerca de seis metros de profundidade.



Saiba mais: https://t.co/7lMkuYrxFG pic.twitter.com/jZ3ob6UjgL — Estado de Minas (@em_com) June 3, 2021





Ainda de acordo com a corporação, ela caiu nolocalizado na casa do próprio sobrinho. Uma obra está em andamento lá.O pedreiro responsável isolou o local, mas aestava baixa, o que causou o acidente. A mulher não percebeu o tubulão, se desequilibrou e caiu.A idosa foi resgatada com ajuda dos militares. Eles a içaram até a superfície. A mulher tem suspeita dena perna direita.O fato aconteceu na Rua Queops, perto do cruzamento da Avenida Teresa Cristina com o Anel Rodoviário, Bairro Vista Alegre, Região Oeste da cidade.