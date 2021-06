BH tem novo alerta de chuva com raios para esta terça-feira (1/6)

BH e região registraram pancadas de chuva e ventos na noite de segunda-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press )

de Belo Horizonte emitiu um novopara possibilidade de chuvas (até 20mm) comde vento em torno de 40km/h nesta terça-feira (1/6). O aviso é válido até as 8h de(2/6).Segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia () Belo Horizonte e Região Metropolitana têm céu parcialmente nublado e há possibilidade de pancadas de chuvas com trovoadas à tarde e à noite.A menorregistrada na capital nesta terça (1/6) foi na estação meteorológica Cercadinho, de 14,4°C. A máxima deve ficar em torno dos 27°C.Depois de vários dias de tempo seco, Belo Horizonte e a região metropolitana registraram pancada de chuva nessa segunda-feira (31/5). Asatingiram todas as regiões da capital. Apesar disso, o Corpo de Bombeiros informou que não houve ocorrências relacionadas às chuvas no estado.A Região Leste foi a que registrou maior volume de chuva nessa segunda: 26,8mm, equivalente a 95,4% da média histórica do mês (28,1mm).Apenas quatro regionais de BH já bateram a mediana de maio: Norte, Barreiro, Leste e Nordeste.de acordo com o Inmet, nas Regiões Oeste, Zona da Mata, Campo das Vertentes, Triângulo Mineiro, Sul e Central Mineira a previsão é de que também ocorram chuvas com trovoadas até ao final do dia. Nessas regiões, o céu fica nublado. Nas demais áreas o sol aparece entre nuvens.- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. %u2800- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos. %u2800- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores. %u2800- Atenção especial para áreas de encostas e morros. %u2800- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199). %u2800- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.(Com informações de Roger Dias e Gabriela Leão Silva*)