Polícia Civil apreende mais de uma tonelada de maconha em Betim

Mais de uma tonelada de maconha apreendida na operação em Betim (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu mais de uma tonelada de maconha, em uma empresa de produtos alimentícios, na região do Bairro Bandeirinhas em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.Em coletiva de imprensa, na manhã desta sexta-feira (28/5), no Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), o delegado Gustavo Barletta disse que as investigações começaram em janeiro de 2021, por meio de denúncias, com abertura de um inquérito policial. Segundo as denúncias, a empresa seria de fachada, sendo responsável pela venda de drogas.