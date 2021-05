Energia é retomada após shopping de Uberaba negociar conta de luz em atraso

Momento da chegada de equipes da PM e Cemig para a realização do corte de energia do Praça Shopping Uberaba (foto: WhatsApp/Divulgação) cortou a energia do Praça Shopping Uberaba por falta de pagamento na manhã desta quinta-feira (20/5), sendo que a situação foi reestabelecida no local na manhã deste sábado (22/5). Com o apoio da Polícia Militar (PM), equipe da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig)a energia do Praça Shopping Uberaba por falta dena manhã desta quinta-feira (20/5), sendo que a situação foi reestabelecida no local na manhã deste sábado (22/5).









Segundo informações da Cemig, repassadas ao Jornal da Manhã na última quinta-feira, a energia do Praça Shopping Uberaba ficou cortada durante dois dias devido a inadimplência e que durante dois anos tentou negociar as contas em atraso.





No momento do corte da energia, segundo informações de lojistas, eles foram pegos de surpresa, já que não foram avisados pela direção do shopping.





Após o corte de energia na última quinta, a assessoria do Praça Shopping divulgou nota à imprensa declarando que a Cemig não cumpriu acordo comercial com relação a contratação de uma demanda mínima devido pandemia.