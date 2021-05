Ocupação de leitos sobe em BH

Ambulâncias em hospital da capital mineira: ocupação de leitos cresceu tanto nas enfermarias quanto nas UTIs (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press - 10/7/20)





As taxas de ocupação de leitos enfermaria e de unidades de terapia intensiva (UTI) para COVID-19 voltaram a subir ontem na capital mineira, aponta boletim divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). A maior elevação ocorreu na demanda por leitos clínicos, de 2,2 pontos percentuais em relação à marca do dia anterior, passando de 56,9% para 59,1% em 24 horas. No caso das UTIs, a alta foi de 1,7 ponto percentual, com o indicador saindo de 78,1% para 79,8%.





Por outro lado, o índice de transmissão da doença, se manteve no patamar registrado na terça-feira: ficou em 1, exatamente no limite de nível entre as faixas verde (controlada) e a amarela (alerta intermediário). Isso significa que cada grupo de 100 pessoas contamina outras 100. Em 14 de maio, a transmissão estava em 1,03. O boletim da PBH registra 196.581 mil casos confirmados de COVID-19 e 4.817 óbitos em decorrência da doença, 51 a mais que no levantamento anterior.





Enquanto a taxa de transmissão se mantém entre as faixas verde e a a amarela, a ocupação de leitos de UTI permanece na zona vermelha, com risco de colapso do sistema de saúde – essa classificação é dada quando o indicador ultrapassa os 70%. A capital mineira tem 1.030 leitos de UTI, dos quais 79,8% estão ocupados. Nas unidades da rede SUS, as internações aumentaram de 84% para 86,5%. O mesmo comportamento foi registrado na rede particular, subindo de 71,2% para 72,2%.





Outro parâmetro importante para acompanhamento das autoridades de saúde durante a pandemia é a ocupação dos leitos de enfermaria. Esses são destinados a pessoas diagnosticadas com a virose, mas que enfrentam síndrome gripal sem necessidade de cuidados intensivos. São 1.969 exclusivamente para a COVID-19 no total. Em 24 horas, a ocupação soltou de 56,9% para 59,1%. Na rede SUS, o aumento foi de 55,2% para 56,6%%. Na rede particular foi de 59,5% para 62,7%.





BALANÇO EM MINAS





O estado, por sua vez, confirmou 310 mortes e 10.399 casos de COVID-19 em 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde são 1.483.200 casos e 37.927 mortes desde o início da pandemia. A média móvel de óbitos ficou em 205 em um dia. Em 6 de maio, foram 252. Em duas semanas, foi registrada queda de 19% no número diários de mortes. Abril foi o mês mais letal desde o início da pandemia como 9.456 mortes. Em maio, houve queda no número de casos e mortes, no entanto, não o suficiente para que houvesse um controle da pandemia. Até o momento, foram 4.228 mortes em neste mês.