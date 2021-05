Punição branda a veterinário por morte de Malu revolta dono da cadela

David Barreto com a beagle Malu, que passou por cirurgia não autorizada na Clínica Animed (foto: Arquivo pessoal )

O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais () decidiu, na manhã desta terça-feira (18/5), punir o médico veterinário, no caso da morte da cadela. O conselho aplicou pena de censura pública e multa de R$ 2,4 mil ao veterinário, dono da Clínica Animed, de Nova Lima, fechada pela polícia naquele ano.



A decisão dos conselheiros deixou o tutor do animal, o médico David Barreto, inconformado. Além dele, outro tutor e protetores da causa animal afirmam que vão recorrer ao Conselho Federal de Medicina Veterinária pela cassação do registo do médico veterinário.





"O Conselho deve ser questionado urgente! O relator do processo reconheceu pelo menos 10 infrações ao Código de Ética, sendo três infrações gravíssimas. O mesmo código prevê que, diante de infrações gravíssimas, a pena é a cassação do registro profissional. Por que o Conselho aplicou apenas pena de censura pública?", desabafou Barreto.





"O CRMV-MG tem a prerrogativa de fazer diligências ao Ministério Público e à Delegacia Civil onde há processo com mais de mil páginas que investiga vários crimes associados a Dayrell. Porém o CRMV-MG se exime de reconhecer as outras dezenas de vítimas de Dayrell e sua esposa Francielle Fernanda", criticou.

Ele teve cortados os três minutos finais de seu tempo de 15 minutos de exposição, que foram concedidos a Marcelo Dayrell.





"E por que fizeram propositalmente os dois julgamentos em dois dias consecutivos? Foi para descaracterizar que Dayrell era primário?", questionou Barreto.





R$ 1,5 mil. Francielle Fernanda Quirino dos Santos foi multada em R$ 900 e ambos receberam advertência. Na tarde dessa segunda-feira (17/5), aconteceu a audiência do tutor do cão Rambo, Bruno Monteiro . Os membros do Conselho aceitaram as provas apresentadas contra os veterinários e condenaram Marcelo Simões Dayrell a pagar multa de. Francielle Fernanda Quirino dos Santos foi multada em R$ 900 e ambos receberam





Rambo e Malu são apenas duas das vítimas dos veterinários e donos da clínica Animed, fechada pela polícia em 2019, em Nova Lima, após denúncias de vários crimes contra os animais. Rambo teve a pata definitivamente atrofiada depois de passar por procedimentos comprovadamente desnecessários na clínica.





Já Malu morreu após passar por três cirurgias, uma delas feita sem o consentimento do dono. Os crimes foram confirmados depois do corpo da cadela passar por uma necropsia feita na Faculdade de Medicina Veterinária da UFMG.





Cassação





O grupo de tutores cujos animais foram vítimas de Marcelo Dayrell e Francielle dos Santos informou que vai recorrer ao Conselho Federal de Medicina Veterinária e disse também "ter esperanças de que o processo criminal peça a cassação deles".





"Foi um belo teatro. Foi revoltante e totalmente incompatíveis as infrações cometidas e a pena aplicada", declarou um protetor em suas redes sociais.





"O CRMV-MG não respeitou seu próprio Código de Ética", disse outro.

Além disso, uma fonte ouvida pela reportagem, sob a condição de anonimato, afirma que o atual presidente do CRMV, Bruno Divino é amigo de Marcelo Dayrell. Na primeira audiência do caso, em janeiro de 2020, Dayrell teve acesso ao estacionamento privativo do conselho, quando chegou para depor.





Antes da audiência do tutor da Malu, ativistas pelos direitos animais fizeram manifestação em frente ao CRMV-MG. Uma faixa dizia "CRMV Cassação já de Marcelo Dayrell e Francielle Fernanda".





Além dos processos no Conselho, está em fase conclusiva o inquérito da Polícia Civil sobre os diversos crimes praticados por Marcelo Dayrell, Francielle Fernanda, o advogado Phelipe Cardoso e Daniel Gonçalves, gerente da antiga clínica Animed.





Sob comando do delegado Bruno Tasca, da Delegacia de Meio Ambiente, o processo tem mais de mil páginas, distribuídas em sete pastas, com dezenas de depoimentos e provas de crimes contra os tutores e seus animais, como estelionato, maus-tratos, crimes ambientais, ameaças, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.





As audiências do CRMV-MG foram virtuais e, além dos veterinários e dos tutores, participaram também os vereadores de Nova Lima Miltinho (PDT), Wilsinho (PP), Reinaldo (MDB), que conseguiram junto à entidade o direito de acompanhar a audiência.





Histórico





O casal de médicos veterinários Marcelo e Francielle eram donos da clínica Animed fechada pela polícia em novembro de 2019, logo após a prisão de Marcelo. Francielle ficou foragida da Justiça. Depois de alguns dias, eles foram soltos e continuam trabalhando no São Bento Hospital Veterinário, localizado na rua Kepler, no Bairro Santa Lúcia, Região Centro-Sul de BH.





Segundo denúncias, os veterinários continuam cometendo crimes contra animais e seus tutores desde dezembro do ano passado.





A reportagem entrou em contato com o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais (CRMV-MG), mas ainda não obteve retorno.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz