São Sebastião do Paraíso suspende 2ª dose por falta da CoronaVac

Prefeitura de São Sebastião do Paraíso precisou suspender vacinação por falta de imunizante (foto: Ascom/divulgação)

A Prefeitura de São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas, suspendeu a aplicação da 2ª dose contra o novo coronavírus para idosos de 66 anos por falta da vacina CoronaVac. As pessoas com 65 e 64 anos foram vacinadas com a AstraZeneca, que foram entregues no município.



De acordo com a prefeitura, a aplicação da 2ª dose contra a COVID-19 para idosos de 66 anos estava prevista para esta sexta-feira (13/5), mas não foi possível pela falta da CoronaVac.



O prefeito de São Sebastião do Paraíso, Marcelo Morais, gravou um vídeo para esclarecer o caso.

“Nós estamos com um problema aqui, porque ontem, na parte da tarde, quando fomos buscar as doses, a Regional de Saúde só passou para gente as doses de 67 anos e com a esperança, ainda hoje, que a gente receberia a segunda dose para a faixa etária de 66 anos. Então, obrigatoriamente, por causa do não repasse das doses, a prefeitura vai ter que suspender a vacinação de 66 anos. Nossa esperança é que até terça-feira da semana que vem essas doses devem chegar”, disse prefeito no vídeo.

O prefeito ainda informou que as faixas etárias de 65 e 64 anos foram imunizadas com a vacina AztraZeneca. “Só estamos tendo esse problema com 66 anos e com as doses da CoronaVac. As demais idades estão seguindo porque são da AstraZeneca”, afirma.

Calendário da vacinação em São Sebastião do Paraíso

A Prefeitura de São Sebastião do Paraíso começa, neste sábado (15/5), a vacinação contra COVID-19 para pessoas com 59 anos e que possuem comorbidades, seguindo o Plano Nacional de Imunização definido pelo Governo Federal.

“Lembrando que as pessoas com deficiência permanente devem comprovar seu cadastro no BPC e o público com comorbidades deve apresentar o formulário disponibilizado no site da prefeitura devidamente preenchido e carimbado pelo médico.



É obrigatória a apresentação de um documento com foto e o cartão de vacinação”, alerta a prefeitura.