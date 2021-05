Uberaba bate recorde de mortes pela COVID-19 em um dia

Momento da chegada de paciente com a COVID-19 em estado grave no Hospital Regional José Alencar, em Uberaba (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Uberaba, maior cidade do Triângulo Sul, registrou 15 mortes causadas pela COVID-19 em um intervalo de 24 horas, batendo o recorde de óbitos da doença em um dia no município. Até então o maior registro de mortes causadas pelo novo coronavírus na cidade em um dia havia sido registrado no dia 30 de abril, quando foram contabilizadas 14.