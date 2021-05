Caminhões pegam fogo em Diamantina

Vídeo mostra caminhões tomados pelas chamas no início da manhã (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)

Dois caminhões de lixo de uma empresa que presta serviço à Prefeitura de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, pegaram fogo no início da manhã desta terça-feira (11/5).













Bombeiros conseguiram apagar o fogo, mas caminhões foram completamente destruídos (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O fogo quase atingiu uma mercearia na Rua Caminho da Cachoeira. Por volta das 8h, os bombeiros já haviam apagado o incêndio e faziam o rescaldo. Ainda não se sabe o que provocou as chamas.