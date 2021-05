Menino ferido com queda da trave de futsal está em estado grave

Helicóptero do Corpo de Bombeiros efetuou a transferência do menino (foto: CBMMG/Divulgação )

Um menino de 7 anos está internado, em estado grave, no Hospital do Pronto Socorro João XXIII (HPS), em Belo Horizonte, para onde foi transferido, vindo de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Ele sofreu um acidente raro: uma trave de um campo de futsal caiu em cima dele, atingindo a cabeça, na última terça-feira (4/5).

Segundo o boletim de ocorrência (BO) do Corpo de Bombeiros, que fez a transferência do garoto de helicóptero para a capital mineira, o menino jogava bola com amigos, numa quadra próxima à sua casa, no Assentamento Oziel Alves Pereira. Em dado momento, numa confusão na área, a trave tombou - supõe-se que alguém tenha se escorado nela -, caindo em cima do menino.

Imediatamente, pessoas que estavam próximas correram para acudir o garoto, que caiu e ficou inerte. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Governador Valadares, onde médicos constataram um traumatismo craniano.

Na noite de quarta-feira (5/5), o menino teve uma piora de seu quadro de saúde e teve de ser intubado. Os médicos decidiram, então, que ele teria de ser levado para um hospital de equipamento de última geração, por isso, a opção de transferi-lo para o HPS.



O helicóptero do Corpo de Bombeiros decolou cedo de Belo Horizonte, pousando no gramado do Estádio José Mammoud Abbas, em Valadares, e retornou a capital com ele.