Avenida Babita Camargos é totalmente liberada após incêndio em carreta

Incêndio assustou quem passava ontem pela região. Ninguém ficou ferido (foto: Guarda Civil de Contagem/Divulgação)





Depois de quase 20 horas de interdição, a Avenida Babita Camargos, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi totalmente liberada na madrugada desta quinta-feira (6/5).









Ninguém ficou ferido e não foi preciso evacuar imóveis próximos. "O motorista da carreta disse que o acidente foi causado pelo aquecimento da lona. Ele tentou combater as chamas com o extintor do veículo, sem sucesso. Nós então tivemos que nos deslocar para cá com várias viaturas para conseguir debelar o incêndio. Foram gastos 25 mil litros d'água. Também usamos espumas para abafar o fogo", informou, nessa quarta, o tenente Iâncor Pereira, do 2º Batalhão de Bombeiros Militar





O trânsito foi interditado nos dois sentidos da via. Parte da Avenida David Sarnoff, no sentido Bairro Água Branca, também precisou ser fechada.









5h27 - Av. Babita Camargos liberada no sentido Água Branca após término da limpeza. pic.twitter.com/qyWqMBy20r %u2014 Transcon (@TransContagem) May 6, 2021

Depois que as chamas foram apagadas pelo Corpo de Bombeiros, foi feito o transbordo da carga.





A pista da Babita Camargos no sentido Água Branca continuou fechada ao longo do dia de ontem e só foi liberada na madrugada desta quinta-feira, por volta das 5h30, de acordo com a Transcon, responsável pelo trânsito no município.