Polícia prende homem com três armas após ameaçar a esposa em Sete Lagoas

Armas e munições apreendidas com A.M.S, em Sete Lagoas (foto: Policia Militar)



Policiais militares de Sete Lagoas, Região Central de Minas, prenderam um homem acusado de ameaçar a esposa, nesta segunda-feira (3/5), no Bairro Bouganville.



Segundo a Polícia Militar, A.V.L.S, de 51 anos, relatou que em sua casa havia duas armas de fogo do seu marido, A.M.S, de 53. Ainda de acordo com ela, na zona rural, próxima de sua residência, o esposo possuía mais uma arma escondida.



Os policiais foram aos endereços indicados por A.V.L.S. e confirmaram a informação que o homem possuía três armas.



Eles encontraram uma espingarda (carabina, calibre 20mm) na residência do casal, uma pistola 9mm e outra espingarda (carabina, 28mm) no endereço da zona rural indicado pela esposa.



Também foram localizados munições de calibres diversos.



A.M.S. foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com as armas e as munições apreendidas.