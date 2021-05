Bombeiros desceram de rapel, estabilizando a vítima para que pudesse ser resgatada pelo helicóptero (foto: Reprodução/CBMMG)

O Corpo de Bombeiros, com ajuda de um helicóptero,um homem de 25 anos na, localizada no, no município de. Ele faziano local, mas escorregou e acabou caindo.Segundo relatos de testemunhas, o homem tentava subir oda cachoeira, quando escorregou e perdeu o contato com a corda que usava para fazer a, caindo de uma altura de cinco metros.A vítima caiu em meio a pedras e sofreunos membros superiores e fratura de uma das pernas. Bombeiros do 8º BBM fizeram o resgate, que contou com o apoio do batalhão aéreo. O homem foi levado para um hospital, em Uberlândia, de helicóptero.