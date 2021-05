Suposta queda de helicóptero em Mateus Leme pode ter sido trote

Durante toda a manhã deste domingo, helicóptero da PM tem feito voos na região sem encontrar vestígios de queda de aeronave (foto: PMMG/Divulgação)

Era 18h20 desse sábado (1/5) quando a Central de Operações do Corpo de Bombeiros recebeu um chamado informando que um helicóptero teria caído numa mata, uma reserva ecológica de difícil acesso, próximo a Mateus Leme, na Grande BH.



Desde então, o Corpo de Bombeiros vem realizando buscas, inclusive com apoio da aeronave Pégasus, da Polícia Militar, mas, até a manhã deste domingo (2/5), não existe vestígio do acidente.

Segundo a informação, o aparelho estaria voando baixo e caiu na mata, pegando fogo em seguida. O denunciante contou que viu o clarão na mata. Imediatamente, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi enviada para o local, dando início às buscas, que aconteceram até a 1h30 deste domingo e foram retomadas nas primeiras horas da manhã.

Os bombeiros entraram em contato com a Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo (Corpaer), da Polícia Militar. Em contato com a torre da Aeronáutica, a Corpaer foi informada de que não havia ocorrido nenhuma alteração no tráfego aéreo nem registro de desaparecimento de qualquer aeronave.

Foi levantada a hipótese de trote. Na região, foram localizadas três pessoas que confirmaram ter testemunhado a queda, no entanto, uma delas é criança, filho do solicitante, e nenhuma teve condições de descrever as características do aparelho.

A aeronave Pégasus da Polícia Militar tem realizado voos sobre o local, mas sem visualização de destroços. Em terra, são mantidas cinco equipes, que contam com o apoio de drones.



Os bombeiros passam a considerar que não seja um helicóptero, mas um balão ou mesmo um drone, que poderiam ter sido confundidos com um helicóptero.