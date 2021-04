Homens que jogaram mulher no Rio Arrudas, em BH, são condenados

Homens jogaram a mulher no rio a pedido de um traficante (foto: Divulgação/TJMG)

Dois homens acusados de jogar uma mulher no Rio Arrudas, em Belo Horizonte, foram condenados nessa quarta-feira (28/04), por tentativa de homicídio qualificado. O julgamento, conduzido pelo juiz Ricardo Sávio de Oliveira, ocorreu no 2º Tribunal do Júri do Fórum Lafayette.





Lucas Henrique Ferreira e Wallace Bezerra da Silva receberam pena de 9 anos e 4 meses e de 10 anos e 8 meses, respectivamente. Eles não têm o direito de recorrer em liberdade e, por isso, retornaram à prisão.

A vítima não compareceu ao julgamento. Um policial militar, que ajudou a resgatar a mulher, e um policial civil, que atuou nas investigações, foram ouvidos.





Segundo os réus, a ordem do crime partiu de um traficante, que agrediu a vítima, até então em situação de rua, deixando-a inconsciente. Alegaram, ainda, que jogaram a mulher de uma altura de 13 metros porque acreditaram que ela estaria morta.





A promotora Janaini Kelly Brandão Silveira apresentou laudos médicos que confirmam que a vítima ficou em coma por três dias, além das múltiplas fraturas.





Por outro lado, a defesa dos acusados pediu que os homens fossem condenados apenas pelo crime de ocultação de cadáver, pois eles acreditaram que a vítima estava morta. Solicitaram, também, a exclusão das qualificadoras caso houvesse condenação por tentativa de homicídio. Os pedidos foram negados.

Julgamento ocorreu nessa quarta-feira, em BH (foto: Divulgação/TJMG)

O crime

O crime aconteceu em 28 de maio de 2020. Os acusados colocaram a vítima inconsciente em um carrinho utilizado para reciclagem de lixo e a jogaram, de uma altura de 13 metros, no Rio Arrudas. Em seguida, fugiram do local.





Segundo a denúncia do Ministério Público (MP), a mulher teria envolvimento com tráfico e furto de drogas no aglomerado Bimbarra.