PM prende menor que tentou assassinar tio

(foto: Com uma faca de cozinha, sobrinho tenta assassinar o tio depois de uma briga que tiveram)

Um menor, de 14 anos, foi autor de uma tentativa de homicídio na manhã desta sexta-feira (23/4), na comunidade de Portelinha, em Caratinga. A vítima, seu tio, de 28 anos. A arma usada no crime: uma faca de cozinha, que foi apreendida.

O crime ocorreu por volta de 9h30. O centro de operações da PM, em, recebeu a informação de que uma briga estaria acontecendo no Córrego Boa Vista, na comunidade da Portelinha.

Uma viatura foi enviada ao local e chegando lá encontrou uma testemunha do crime, a mãe do menor, que contou aos policiais que seu filho discutiu com o tio e que, em dado momento, o tio agarrou o menor, dando-lhe uma gravata.



Para se defender, o sobrinho pegou uma faca que estava em cima da mesa da sala da casa e deferiu um golpe, na altura do abdômen do tio.

A vítima foi socorrida por familiares, sendo levada para o hospital em Caratinga, onde passou por cirurgia. Não há risco de morte.



O menor foi encaminhado para a delegacia, com a mãe.