Corpo de homem é resgatado em ribeirão de Vespasiano

Corpo foi visto boiando no Córrego Ribeirão da Mata (foto: Google Street View/Reprodução)

O corpo de um homem de aproximadamente 50 anos foi visto boiando nas águas do Córrego Ribeirão da Mata, em Vespasiano, na Grande BH, e resgatado pelo Corpo de Bombeiros.



O local fica na Avenida Adélia Hissa, no Conjunto Caieiras.

O fato ocorreu por volta de 9h desta segunda-feira (19/4), quando osforam acionados. O solicitante estava passando por uma ponte existente no local, próximo ao Ginásio Poliesportivo da Fonseca, quando avistou o corpo.

As causas da morte ainda não foram concluídas.



Segundo o Boletim de Ocorrência do Corpo de Bombeiros, a vítima estava nua e não havia marcas, nem perfurações.



A perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Belo Horizonte.