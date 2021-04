BH: fiscalização interdita restaurante e gerente de loja bate em agente

Loja na Rua São Paulo foi interditada (foto: Google Street View/ Reprodução)

Ações deao comércio, na tarde desta terça-feira (13/04), no Centro de Belo Horizonte, terminaram com o fechamento de um restaurante e de uma loja, além de um agente da Guarda Municipal agredido.Desde 13 de março deste ano, BH está praticamenteem decorrência da evolução dos casos de coronavírus.De acordo com a Guarda Municipal, um restaurante que fica na rua, 495, no Centro da capital mineira, foidepois de ser interditado e, 40 minutos depois, voltar aTambém ocorreu uma ação que fechou uma loja que vende artigos de cama, mesa e banho que fica na Rua São Paulo, 893, também no Centro da cidade.Os guardas encontraram o estabelecimento aberto e com. Ao fazerem a abordagem, segundo a corporação, um dos agentes foicom socos pelo gerente. O proprietário também teria desacatado a corporação.A interdição do local foi feita e o homem foi levado para delegacia para fazer ode(BO) por desacato, agressão e resistência. Somente serviços considerados essenciais podem funcionar na capital desde 6 de março.Nesta quarta-feira (14/04), o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), se reunirá com o comitê de enfrentamento à COVID-19 da prefeitura. De acordo com o Executivo municipal, a melhora nos números relacionados ao coronavírus na capital de Minas Gerais motivam o novo encontro