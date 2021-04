Idoso de 85 anos cai em fossa e fica ferido o Sul de Minas

(foto: Corpo de Bombeiros/ divulgação)

Umde 85 anos foidentro de uma, neste domingo (11/4), em Pouso Alegre, no Sul de Minas.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem caiu em uma fossa que estava sendo construída na zona rural de Estiva, Bairro Olaria.tinha entre 5 e 6 metros de profundidade. Foi necessário imobilizar a vítima para resgatá-la.Depois da queda, o idoso apresentava dores nas costas e uma suspeita dena tíbia e fíbula - ossos localizados na perna logo abaixo do joelho.Ele foi levado para o hospital em Cambuí, na mesma região.