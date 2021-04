Polícia procura principal falsificador de bebidas destiladas de BH

Bebidas foram encontradas com quatro homens em barracão no Bairro Santo André (foto: PMMG)

As polícias militar e civil buscam por um homem, que reside no centro de Belo Horizonte, e que é apontado como principal falsificador de bebidas. As suspeitas sobre ele começaram no final da tarde deste sábado (11/4), quando quatro homens foram presos: JSMT, de 33 anos; WGFS, 25; MHPCC, de 22, e CLPF, de 18, tendo em seu poder 120 garrafas de uísques falsificados, imitando rótulos famosos.

A apreensão ocorreu na Rua Euclides Andrade, no Bairro Santo André. A PM foi procurada por um informante, que disse que havia um movimento muito grande e estranho, nesse endereço. E que pessoas chegavam de carro, desciam com as mãos vazias e retornavam carregando caixas.

Os policiais foram então até o local e lá chegando, havia um Chevrolet, de cor branca, sendo carregado por quatro homens. Um deles, ao avistar a viatura policial, saiu correndo para o interior de um, cheio de. Ele foi seguido e alcançado pelos policiais.

Num dos barracões, onde o suspeito residia, estavam mais caixas de bebidas. Este contou aos policiais, sobre o falsificador, e também que compravam cada garrafa a R$ 25 e as revendia a R$ 35.

O caso foi registrado na 4ª Delegacia Noroeste, e a preocupação da polícia, agora é não só capturar o falsificador, mas também descobrir quem eram os compradores, pois estes estariam vendendo bebida falsificada ao público em geral.