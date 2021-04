Carro capota, duas pessoas são arremessadas e morrem na BR-040

(foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

(foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Duas pessoase uma ficou ferida depois de um acidente, na tarde deste sábado (10/4), na BR-, no Bairro, emdas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo capotou no sentindo Sete Lagoas e duas pessoas foram arremessadas do carro. Uma delas foi jogada para a pista, a cerca de 10 metros de onde ocorreu o acidente.A corporação afirma que os dois mortos não usavamA terceira vítima teve ferimentos leves e usava a fivela para proteção.Ele foi socorrido por equipes da concessionária Via 040, responsável por administrar a via.A dinâmica do acidente ainda será investigada. Entretanto, imagens divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram o carro sem um dos pneus.