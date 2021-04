Mulher inventa roubo para não dar dinheiro prometido para a avó

Após desmentir o roubo, mulher pediu desculpas pelo transtorno de ter acionado viaturas da PM (foto: PMMG/Divulgação)

Uberaba, no Triângulo Mineiro, uma mulher, de 33 anos, inventou um roubo para não dar R$ 350 que havia prometido para a avó. Inicialmente, ela chamou a Polícia Militar, na tarde dessa sexta-feira (9/4), e disse que teria sido roubada por um homem armado em uma moto após sacar a quantia em caixa eletrônico de uma agência bancária na avenida Elias Cruvinel.



LEIA MAIS 21:11 - 09/04/2021 Acusado de estrangular mulher durante ato sexual em BH vai a júri popular

19:09 - 09/04/2021 Preso homem suspeito de roubar R$ 36 mil em frente à agência bancária

18:57 - 09/04/2021 Empresária com 60 mil seguidores é investigada por aplicar golpes Em, no Triângulo Mineiro, uma, de 33 anos, inventou um roubo para não darque havia prometido para a. Inicialmente, ela chamou a Polícia Militar, na tarde dessa sexta-feira (9/4), e disse que teria sido roubada por um homem armado em uma moto após sacar a quantia em caixa eletrônico de uma agência bancária na avenida Elias Cruvinel.Mas, como a PM não verificou o saque em seu extrato bancário, nem mesmo imagens do assalto nas câmeras de segurança do local indicado, ela foi obrigada a desmentir a história.





Conforme o registro policial, ela confessou que inventou o roubo porque havia prometido para a avó a quantia em dinheiro, mas estava sem saldo na conta. Antes disso, já com suspeitando da ocorrência do crime relatado, a PM pediu à mulher tirasse um extrato do banco para confirmarem o saque do dinheiro. Os militares notaram que ela havia pagado três contas e não tinha sacado dinheiro algum.





Ainda de acordo com a PM, ela disse que se arrependeu do transtorno de ter acionado várias viaturas por causa disso. Ela não recebeu voz de prisão em flagrante, mas se comprometeu a comparecer em audiência preliminar no juizado especial, sendo liberada após assinar o termo de comparecimento.