Onda roxa em Ouro Preto: Semana Santa tem interdição, notificações e multas

Cinco equipes com 16 fiscais e apoio da Polícia Militar percorreram a sede e os 12 distritos de Ouro Preto (foto: Reprodução/Secretaria de Defesa Social de Ouro Preto)

Nem todos destinaram os dias da semana santa para recolhimento e reflexão em Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais. No feriado cristão mais tradicional da cidade, o Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Defesa Social atuou entre 1º e 4 de abril e registrou 87 notificações e oito multas, sendo que quatro delas foram em repúblicas estudantis. Além disso, 12 estabelecimentos foram fechados e uma peixaria/restaurante foi interditada.









Durante o plantão de feriado, a Secretaria Municipal de Defesa Social informa que foram cinco equipes com 16 fiscais, com apoio da Polícia Militar, que percorreram a sede e os 12 distritos. Um pessoa foi conduzida à delegacia de Polícia Civil por desacato às autoridades.





Ao mesmo tempo em que ocorriam as operações de fiscalização foram registrados nos boletins epidemiológicos de Ouro Preto 378 pessoas isoladas em casa para se recuperarem da COVID-19. Na Santa Casa de Ouro Preto, as taxas de UTI para COVID-19 permaneceram em 100% nos quatro dias e sete pessoas estavam internadas no Hospital de Campanha.





Ainda segundo o boletim epidemiológico, nos quatro dias de feriado, 88 pessoas testaram positivo para a doença. Duas mortes por COVID-19 foram registradas no domingo (04/04), mesmo dia em que se celebra a ressurreição de Cristo para os cristãos. Ouro Perto tem um total de 73 mortes por COVID-19.