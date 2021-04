Homem preso por aliciamento de menor de 9 anos é suspeito em outros casos

Delegada alerta pais para que não deem celulares a seus filhos pequenos (foto: PCMG/Divulgação )

O número de crimes de aliciamento de menores aumentou muito, principalmente nesses tempos de pandemia, segundo a delegada Iara França, titular da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, que nessa terça (7/3) cumpriu mandado de busca e apreensão na residência de um homem de 25 anos, no Bairro Ipê, em Belo Horizonte. O celular do investigado, que tinha sido preso em flagrante, por aliciamento, em fevereiro, foi apreendido. Ele é suspeito de aliciar uma criança de 9 anos.

Segundo a delegada, a denúncia partiu do pai da menina, que percebeu que a conversa que a filha estava tendo não era normal. Ao aproximar-se, viu que era uma chamada de vídeo. Resolveu, então, procurar a delegacia e pedir ajuda.

“Durante uma chamada de vídeo, o homem perguntou se a criança queria assistir a filmes proibidos e ainda pediu para que ela mostrasse suas partes íntimas”, conta a delegada.

A delegada diz que o caso serve de alerta para os pais, de uma maneira geral. “Nesse período de pandemia, em que as crianças estão em casa e acabam utilizando o celular e redes sociais por mais tempo, é preciso que os pais fiquem atentos aos filhos e o uso dessas redes. Conhecer os amigos, manter o diálogo constante com as crianças e alertar sobre os riscos da internet é fundamental. Precisamos proteger nossas crianças.”

Ela explica que o celular apreendido foi encaminhado para a perícia. “Suspeitamos que ele possa ter outros casos de aliciamento e uma perícia no aparelho poderá determinar isso. Será a prova que confirmará nossas suspeitas.”