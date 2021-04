Comerciante é assassinado com tiros pelas costas em loja de Betim

O crime ocorreu na Rua do Rosário, no Bairro Angola (foto: Mapio.Net)

A quinta-feira Santa (1º/4) começou com tragédia, no Bairro Angola, em Betim. O comerciante Felipe Bessa Silva, de 38 anos, foi assassinado a tiros quando estava dentro de sua loja, na Rua do Rosário. A vítima chegou a ser socorrida. Foi levada para o Hospital Regional de Betim, mas não resistiu.

Segundo o boletim de ocorrência (BO) da Polícia Militar, o criminoso teria chegado à porta da loja e chamado a vítima, pelo nome de “Flávio”. Quando ele se voltou, foi alvejado com seis tiros. Testemunhas contaram que depois dos tiros, o agressor fugiu à pé.





Uma das testemunhas é a esposa da vítima, que estava na loja no momento dos tiros, juntamente com um dos filhos do casal, de 8 anos, e funcionários. "O patrão tinha acabado de chegar na loja e ficou conversando um pouco com todos. Em seguida, saiu da loja para falar com sua mãe”, relata uma das funcionárias.





“Depois que sua mãe foi embora, ele entrou e foi tomar café. Nesse instante, o homem entrou, o chamou e foi logo atirando”, disse.





Os motivos que levaram ao crime são desconhecidos. A polícia recolheu imagens das câmeras de segurança para tentar identificar o criminoso. Sabe-se que era um homem negro e magro, que usava boné, chinelo e tinha uma mochila nas costas. Existe a suspeita de que havia um comparsa do assassino, que estaria esperando num carro, do lado de fora da loja. As investigações são conduzidas pela Delegacia de Homicídios de Betim.