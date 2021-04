Idosos de 69 anos começam a receber a vacina contra COVID-19 em BH

Fila para receber vacina no Centro de Saúde Mantiqueira, Região de Venda Nova de BH (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press) vacinação para idosos de 69 anos em Belo Horizonte. Durante a manhã, como de costume, os postos de saúde reuniram um grande número de pessoas, que precisaram aguardar do lado de fora em fila para receber a dose do imunizante. Nesta quinta-feira (1°) se inicia a campanha depara idosos de 69 anos em. Durante a manhã, como de costume, os postos de saúde reuniram um grande número de pessoas, que precisaram aguardar do lado de fora em fila para receber a dose do imunizante.









Para receber a dose, os idosos precisam estar com documento de identidade, CPF e comprovante de residência em mãos, além de fazer o uso da máscara e respeitar o distanciamento nos locais. Pessoas acamadas e com mobilidade reduzida devem se cadastrar no site da prefeitura.

Na lista da prioridade, Belo Horizonte está vacinando idosos acima de 69 anos nesta quinta-feira (1°). A partir desta sexta-feira (2/4), a fila avança e começam as pessoas na faixa dos 68 anos e na segunda-feira (5/4) os postos vacinam a partir dos 67 anos.





Na manhã desta quinta, foi registrada alta procura de idosos que aguardavam ansiosos para receber o imunizante. No Centro de Saúde Mantiqueira, Região de Venda Nova de BH, a reportagem do Estado de Minas flagrou fila na porta da unidade.

Segundo os profissionais que atendem nesses postos, o volume de pessoas é maior pela manhã, enquanto à tarde a procura é baixa.





Vacinômetro

Em Belo Horizonte, 273.171 pessoas já receberam a primeira dose da vacina até esta quinta-feira (1/4), o que representa 10,83% da população belo-horizontina. Dessas, 97.760 receberam a segunda dose, ou seja, 3,88%.





Dos imunizantes, BH recebeu até o momento, 437.220 doses da Coronavac, do Instituto Butantan. Outras 77.750 doses da vacina contra COVID-19 são da Astrazeneca, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).