Operário trava coluna, perde movimentos e precisa ser resgatado em obra

Homem trabalhava quando caiu e por pouco não despencou de altura de quatro metros (foto: CBMMG)

Um operário de 37 anos, que trabalhava em uma obra no Estádio Municipal de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, foi resgatado de uma laje de quatro metros de altura, depois de perder os movimentos do corpo e cair. Havia o risco de que ele caísse da laje, o que poderia ser fatal.

O chamado para o Corpo de Bombeiros foi feito nesta quarta-feira (31/3) por companheiros de trabalho da vítima. Segundo relato dos solicitantes, a vítima, que é funcionário da construtora responsável pela obra, trabalhava, quando veio a ter uma perda momentânea de movimentos na região lombar, vindo a cair na laje.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o local e fizeram o resgate, utilizando uma maca. O operário contou que sentiu a coluna travar e não tinha mais movimentos. Ele foi encaminhado para o Pronto Socorro Municipal de Ituiutaba.